مركز بريطاني: واحد من كل 85 شخصاً يصاب بكورونا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن معدل انتشار كورونا ارتفع مرة أخرى وبلغت الإصابات نحو 65 ألفاً، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.

وجاء في بيان مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس:” معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول، وبلغت الإصابات نحو 645800، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان”.

وأضاف المكتب: “نسبة من تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي. وتشهد لندن حاليا أعلى نسبة حالات فحص إيجابية”.

وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان، وفقا لتقديرات المكتب.