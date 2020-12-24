نواب ديمقراطيون يؤيدون عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران

دون أي شروط جديدة، أعرب 150 نائباً في الحزب الديمقراطي الأمريكي عن تأييدهم لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أكد النواب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران كنقطة انطلاق لمزيد من المفاوضات.

هذا ولن يكون بإمكان المعارضين لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران في الكونغرس عرقلة هذا التحرك بعد حصوله على موافقة 150 نائباً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.