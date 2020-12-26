الهلال: أهمية تعزيز الجهود في إطار بناء كوادر حزبية واعية

أكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب أهمية تعزيز الجهود في إطار بناء كوادر حزبية واعية فكراً وممارسة وحضوراً اجتماعياً، منوهاً بما تم إنجازه على هذا الصعيد في مدرسة الحزب المركزية والمدارس الفرعية المنتشرة لدى فروع البعث في المحافظات والجامعات كافة.

وشدد أثناء لقائه اليوم خريجي الدورة الثانية للرفاق المتميزين على ضرورة تطوير خطابنا الفكري والسياسي وتحديث مناهج التحليل تنفيذاً لتوجيهات الرفيق الأمين العام السيد الرئيس بشار الأسد والارتقاء بهذا الخطاب كي يقترب من خطابه ومنهجه.

واستمع الرفيق الأمين العام المساعد بحضور الرفيق مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعداد والرفيق بسام أبو عبد الله مدير المدرسة المركزية إلى تقييم الرفاق المنتسبين لدورة المتميزين لمحتوى الدورة وأساليب البحث والتحليل فيها، وأوضح توجهات القيادة في تعزيز هذه التجربة التي تركز على تنشيط حياة الحزب الداخلية بمكوناتها كافة.

وضمت الدورة اثنين وستين منتسباً من مختلف الفروع والشعب والفرق الحزبية على مساحة الوطن، حيث هيأت القيادة، أفضل الشروط الممكنة علمياً ولوجستياً لإغناء مضامين الدورة وتقديم كل ما تتطلبه من محاضرين جيدين وبعض الوزراء والمختصين، ونظمت للمنتسبين زيارات اطلاعيه إلى مجلس الشعب وإلى القنيطرة المحررة.

وتم التركيز في الدورة على استخدام تكنولوجيا التواصل الحديثة وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر والابتعاد عن التنظير الجامد والنمطية في التفكير والتحليل.