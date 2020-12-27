أكثر من مليون و765 ألف وفاة بكورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و765 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وبحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ لغاية الآن 80763522 إصابة والوفيات 1765629 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 56961350 حالة لغاية اليوم.

ففي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 13755 حالة، ليبلغ الإجمالي 640858 فيما تم تسجيل 356 وفاة ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29778.

وفي المكسيك قالت وزارة الصحة: إنها سجلت 4974 إصابة جديدة و189 وفاة وهو ما يعد انخفاضاً شديداً عن 9679 إصابة و665 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و377217 حالة والوفيات إلى 122026.

بدورها قالت الحكومة في تايلاند: إنه تم تسجيل 103 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 6123 إصابة و60 وفاة.

وفي الصين ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني يوم أمس بينها 12 حالة محلية العدوى و10 حالات وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف عن تسجيل 6113 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بينهم 277 طفلاً و153 عمالاً طبيين و72 حالة وفاة.

ووفقاً له خلال كل فترة الوباء في أوكرانيا أصيب 1025989 شخصاً وتماثل للشفاء 658538 شخصاً وتوفي 17774 شخصاً.