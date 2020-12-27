حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً مع بقائها حول المعدل أو أدنى بقليل ويستمر الجو بارداً نسبياً وصحواً مع ظهور السحب على ارتفاعات عالية.