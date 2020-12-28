أرسلان: إحراق مخيم للمهجرين السوريين جريمة ضد الإنسانية

أدان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، إحراق مخيم للمهجرين السوريين في منطقة بحنين قضاء المنية شمال لبنان، وشدد على أنها جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق.

أرسلان دعا الأجهزة القضائية والأمنية المختصة إلى فرض سلطتها ومحاسبة الفاعلين.

من جهته، استنكر حزب الاتحاد اللبناني إحراق المخيم في المنية، مؤكداً أن إقدام عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون على إحراق المخيم جريمة.

حيث ذكر في بيان له، أن هذا الحادث الإجرامي هو عمل مشبوه ومدان، ويترك أبعاداً خطيرة على العلاقات الأخوية التي لا يجوز لأي طرف المس بها أو جعلها غرضاً لأهدافه الشخصية، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من جنوح نحو قطريات بغيضة تعمق التباعد بين أبناء الأمة الواحدة.

ولفت إلى أن هذا الإجرام لا يخدم إلا أصحاب المشاريع المرتبطة بأجندات خارجية.

حزب الاتحاد دعا، كذلك، السلطات اللبنانية إلى معاقبة الفاعلين بإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المس بالروابط الجامعة بين الشعبين الشقيقين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الأشخاص أقدموا، أول أمس، على إحراق مخيم للمهجرين السوريين فى بلدة المنية ما أدى إلى تشريد مئات المهجرين ووقوع أضرار مادية كبيرة.