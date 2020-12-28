إصلاح خط الرادار.. وصيانة محطة تحويل كهرباء القامشلي

أنهت الورشات الفنية التابعة لقسم كهرباء القامشلي صيانة محطة تحويل كهرباء القامشلي الشمالية وإصلاح خط الرادار 20 ك.ف.

رئيس القسم، المهندس حسين العايد، بين ن الورشات الفنية قامت بعملية صيانة لمحطة التحويل المغذية لعدد من الأحياء شمال المدينة (الحي الغربي والموظفين والآشورية والأربوية وقدور بيك وقناة السويس والسياحي) للحيلولة دون حصول أعطال على المحطة.

كما لفت إلى أنه تمت إعادة التيار الكهرباء إلى حي المطار، بعد إصلاح خط الرادار 20 ك ف، الذي خرج عن الخدمة جراء عطل طارئ، داعياً إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتلافي حصول أي عطل على خطوط نقل الطاقة.