اعتقالات وإصابات.. وهدمُ منشآت تجارية في الضفة الغربية

ذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي قلقيلية والخليل، وبلدات الخضر في بيت لحم، وقراوة بني حسان ودير استيا وكفل حارس في سلفيت، واعتقلت عشرة فلسطينيين.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً وأُصيب العشرات خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

حيث لفتت وكالة وفا إلى أن الاحتلال اقتحم البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

في المقابل، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت الشارع الرئيسي قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية وهدمت منشأتين تجاريتين.