الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة اليوم مع ارتياح المستثمرين لتوقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وبحسب “رويترز”: أن السعر الفوري للذهب كان مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار.

كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولارا.

بدورها ارتفعت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.42 دولارا للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وتقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 1033.52 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 2353.84 دولارا للأوقية.