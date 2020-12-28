28, 12, 2020 - 11:58 صباحًا
حالة الطقس لليوم.. أمطار متفرقة وأجواء سديمية

حالة الطقس خلال اليومين القادمين

محليات   10

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
ويكون الجو بارداً نسبياً وبين الغائم جزئياً إلى الغائم مع ظهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.
ويبقى الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الجبلية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وغداً يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

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