في كولومبيا..مطعم يجذب زبائنه بـ”وجبة ذهبية”

بعد أن فقد أحد مطاعم بوغوتا في كولومبيا الكثير من زبائنه بسبب جائحة كورونا، يحاول المطعم الآن جذبهم بطريقة جديدة.

حيث قام مطعم بوغوتا بإضافة وجبة جديدة باهضة الثمن لقائمة الطعام الخاصة به، مكونها الرئيسي “الذهب”، حيث اختار وجبة الهامبرغر لتكون الأغلى في أسعار وجبات الهامبرغر المعتادة. وفقا لموقع”مير24” الروسي.

يضع الطهاة أغلى لحم بقري موجود في كولومبيا وشرائح الجبن ورقائق البطاطس وفي الأخير لفها بشريحة رقيقة من الذهب قيراط 24، وهو أنقى أنواع الذهب ونادرا ما يستخدم في صناعة المجوهرات.

​سعر وجبة الهامبرغر في هذا المطعم يقدر بـ 200 ألف بيزو، أي ما يعادل 4200 روبل (57 دولار)، وهو ضعف سعر الهامبرغر العادي حوالي 40 مرة.