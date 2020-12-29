إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا”: أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب مدينة الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، كما قامت باعتقال شابين اثنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وقرية دير أبو مشعل في شمالها الغربى وبلدتي حزما والطور في القدس المحتلة وقريتي عرابة وعابا الشرقية في جنين واعتقلت ثمانية عشر فلسطينيا.

وأصيب شاب فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة برطعة غرب جنين.