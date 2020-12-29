تأهيل العديد من الساحات والشوارع في مشروع دمر

خطوات خدمية مهمة وايجابية تقوم بها ادارة التجمع التعاوني السكني لمشروع دمر لتحسين الواقع الخدمي والمنظر العام للمنطقة من خلال الاجراءات التي تقوم بها لتحقيق هذا الهدف وكسب ثقة الاخوة المواطنين وتعزيز العلاقة معهم وتحقيق اهداف التجمع .

مدير التجمع عامر اكرم خليل أوضح “للبعث ميديا” أنه بعد تحقيق الإستقرار والنجاح بموضوع التدفئة والماء الساخن والتي لقيت الرضى إلى حد كبير رغم الصعوبات بتأمين مادة المازوت لجأت الإدارة إلى تحسين واقع الخدمات الأخرى حيث بدأت بإعادة تأهيل عدد من ساحات وقوف السيارات في المشروع وعددها 13 ساحة والباقي خلال الفترة القادمة من خلال عملية التزفيت لتأمين الوقوف الأمن للسيارات وحل مشكلة الوقوف على الأرصفة وبالتالي التخفيف من الإزدحام في الشوارع وتحقيق الإطمئنان للإخوة المواطنين إضافة إلى إعادة تأهيل العديد من الطرقات ضمن الجزر وأيضاً من خلال التزفيت وصيانة الأرصفة، والخطوة القادمة تقليم الأشجار بالشكل المناسب ضمن الأبنية وزراعة أشجار أخرى تتناسب مع طبيعة المنطقة لتحقيق الجانب الجمالي .

وأضاف هناك العديد من الخطوات الخدمية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة والتي سيكون لها أثر كبير ونتائج إيجابية بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة وذلك ضمن توجيهات السيد المحافظ والذي يؤكد دائماً على موضوع تقديم الأفضل للإخوة المواطنين منوهاً إلى أن هيئة التجمع ومجلس الادارة تتابع أدق تفاصيل العمل وهي منفتحة على أي مقترح مفيدة وبناء، وذلك في إطار تعزيز التشاركية وبناء الثقة بين الإدارة والشاغلين لافتاً إلى أن العمل في التجمع هو لساعات متأخرة من الليل ويتم معالجة المشكلات بأسرع وقت ممكن .

بسام عمار