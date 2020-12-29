قسد تعتدي بالرصاص على “تل حميس” بريف القامشلي

أصيب مدني بنيران مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية من ريف القامشلي أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.

وأضافت المصادر أن الأهالي ردوا على مسلحي ميليشيا “قسد” بالمثل ما أسفر عن إصابة أربعة من مسلحي الميليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.