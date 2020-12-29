29, 12, 2020 - 12:47 مساءً

قسد تعتدي بالرصاص على “تل حميس” بريف القامشلي

سورية   7

أصيب مدني بنيران مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية من ريف القامشلي أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.

وأضافت المصادر أن الأهالي ردوا على مسلحي ميليشيا “قسد” بالمثل ما أسفر عن إصابة أربعة من مسلحي الميليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.

قد يعجبك أيضاً

البيان الختامي للملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث.. كسر الحصار الاقتصادي على سورية والتعاون لمكافحة الإرهاب

belal 0

المعلم: قرار سورية مكافحة “النصرة” في إدلب ونحذر من حماقة أي عدوان

Siwar Deeb 0

ماذا وجد الجيش بعد تمشيطه مقرات المسلحين في أحياء حلب الشرقية؟

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *