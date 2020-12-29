قصف مدفعي للعدوان على صعدة

أصيب يمنيان بجروح جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف استهدف الأحياء السكنية بمنطقة الرقو وأدى إلى إصابة مواطنين أحدهما إصابته خطرة.

إلى ذلك شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف وغارة على مديرية باقم بصعدة كما شن أربع غارات على منطقتي العقبة والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية جبل مراد وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب وخمس غارات على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء ما أوقع أضرارا مادية جسيمة بممتلكات المواطنين اليمنيين.