الجو بين الصحو والغائم جزئيا نهارا وبارد ليلا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع في معظم المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على المناطق الغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج في عرض البحر.

بينما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويبقى الجو بارداً ويحذر من حدوث الصقيع وخاصة في المرتفعات الجبلية.