الدفاع الروسية تحدد موعد إدخال أول منظومة (إس 500) الخدمة

أعلنت روسيا أن منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس500” ستدخل الخدمة في القوات المسلحة العام القادم.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسي كريفوروتشكو في حديث لصحيفة “كراسنايا زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية: إنه “من المخطط إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ “إس500″ ومحطة الرادارات فورونيغ ودخولها للخدمة العسكرية العام المقبل”.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس 500 بروميثيوس” تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي “أرض جو” وهي ذات مدى إطلاق كبير وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ واعتراض الصواريخ البالستية.

كما أعلن كريفوروتشكو: أن الصاروخ البالستي العابر للقارات “سارمات” سيدخل المناوبة القتالية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2022.

و”سارمات” صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل الثقيل وهو قادر على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي متغلباً على أنظمة دفاع العدو المضادة للصواريخ، ويبلغ مدى الصاروخ 18 ألف كم ووزن حمولته أكثر من 10 أطنان.