الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الروسي بالعام الجديد: نطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب

بعث السيد الرئيس، بشار الأسد، برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بمناسبة العام الجديد.

وتوجه الرئيس الأسد للرئيس بوتين ومن خلاله إلى الشعب الروسي الصديق بأحر التهاني القلبية وأطيب التمنيات بأن يحمل هذا العام معه المزيد من النجاحات والتقدم لروسيا الاتحادية على الأصعدة كافة.

كما أعرب الرئيس الأسد عن تطلعه إلى أن يكون هذا العام عاماً يستطيع فيه البلدان بجهودهما المشتركة تحقيق المزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب والاستمرار بتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين.