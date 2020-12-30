تشكيلة واسعة من المواد في صالات السورية للتجارة بحمص خلال فترة الأعياد

تواصل صالات السورية للتجارة بحمص بيع مختلف المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية في صالاتها خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

مدير فرع السورية للتجارة بحمص، عماد ندور، بين، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أنه تمت قبيل عطلة الأعياد زيادة التشكيلة السلعية بالصالات ورفدها بتشكيلة واسعة من احتياجات المواطنين تتناسب مع جميع الأذواق وأسعارها أقل من أسعار السوق بنسبة جيدة.

كما لفت إلى أن جميع الصالات تفتح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.