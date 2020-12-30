روحاني: اغتيال سليماني انتقاما من ايران ودورها بوجه المؤامرات الصهيونية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اغتيال قاسم سليماني من قبل الإدارة الأمريكية جاء انتقاما من إيران وشعوب المنطقة بسبب وقوفها بوجه المؤامرات الصهيونية وإحباطها.

وقال روحاني خلال كلمة له أمام الحكومة الإيرانية اليوم عشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال سليماني ورفاقه: إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة، إضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء المجرمين لأن من حقه الثأر لدماء الشهداء.

وشدد روحاني على أن تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكيين الذين يعدون المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة، منوها بأن الصهاينة هم المنتفعون من زعزعة الأوضاع في اليمن وسورية والعراق ولبنان وأفغانستان.