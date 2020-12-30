روسيا..تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت روسيا تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي إلى نحو 5ر26 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي: بأنه تم تسجيل 26513 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 27002 إصابة أمس ما يمثل أدنى حصيلة منذ الـ 16 من كانون الأول عندما تم تسجيل 26509 إصابات بالعدوى.

في المقابل ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في روسيا بواقع 599 حالة وفاة مقابل 562 وفاة في اليوم السابق فيما تماثل 29235 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و131550 إصابة منها 56426 وفاة ومليونان و525418 حالة شفاء.