للحب والميلاد.. أطفال جوقة “ألوان” ينشدون في حفل على مسرح الأوبرا

بقيادة المايسترو حسام الدين بريمو، غنى أطفال جوقة “ألوان” للغناء الجماعي للحب والميلاد والشجرة ضمن أمسية غنائية احضنها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وعبر أدائهم 22 أغنية من مختلف أنحاء العالم بأصواتهم العذبة وأدائهم المكلل بالفرح، أضفى الأطفال حالة من البهجة على جمهور الحفل، الذي انسجم مع أداء الأطفال العفوي.

المايسترو بريمو ذكر لوكالة سانا، أن الفرقة اختارت أن تشدو للشجرة والوطن والميلاد عبر تقديم أغاني شجرة عيد الميلاد المنتشرة حول العالم.

وبين أن الحفل شارك فيه 40 طفلا بأعمار مختلفة، من 13 إلى 17 عاماً، وهم جزء من كورال أكبر وهو كورال فرقة لونا للغناء الجماعي.

يذكر أن فرقة “ألوان” للغناء الجماعي هي عبارة عن خمس جوقات وأوركسترا، تعمل مجتمعة ومنفردة لإنعاش الغناء الجماعي وإظهار جماليته والمساهمة في إعادته إلى المشهد الثقافي العربي.