احتفال مركزي بعيد الشجرة بموقع حيالين الحراجي في مصياف

جريدة البعث – حماة || منير الأحمد:

برعاية المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء .. أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي احتفال مركزي بعيد الشجرة الـ 69 في موقع حيالين بمنقطة مصياف تم خلاله إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت عنوان “أرضنا ..ذهب” تستمر حتى نهاية شهر آذار القادم بهدف توسيع الرقعة الخضراء وإعادة زراعة الغابات المتدهورة والمحروقة والمحافظة على ديمومة واستمرارية انتاجية الغابات والتركيز على العوائد الاقتصادية والبيئية للغابة.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا لفت في كلمة له إلى أن عيد الشجرة هو عيد وطني وهو أصبح ليس رمزا بل دافع لكل مواطن شريف ولكل طفل وهو جزء منه لافتا إلى أن الحملة الوطنية للتشجير التي اتم إطلاقها من مكتبة الاسد بدمشق تتضمن عدة محاور منها حملات التشجير الأسرية ويقوم بها رب الأسرة مع أفراد عائلته وأقاربه وحملات التشجير في الأراضي التابعة للمدارس والجامعات وحملات خاصة بالنقابات والمنظمات والهيئات والمؤسسات وأخرى خاصة بالمتطوعين الراغبين بتحريج مساحات محددة في مناطق الغابات وذلك بهدف وضع المعايير الأساسية والإجراءات الصحية لطريقة زراعة ورعاية الغراس الحراجية وضمان الديمومة والاستمرارية.

وبين قطنا : أن وزارة الزراعة تبنت الرؤية الوطنية للحراج التي تعكس توجهات الحكومة لحماية البيئة والثروة الحراجية كثروات طبيعية ووطنية متعددة الفوائد بما في ذلك البعد الاجتماعي باعتبار أن السكان القاطنين في المناطق الحراجية شركاء وفاعلين في تنميتها وحمايتها واستثمارها مبينا أن حماية الغابات تتم من خلال تطبيق منظومة الحماية والإنذار المبكر والتي تبدأ بشق الطرق الحراجية بطول 52 كم وخطوط النار والتي بلغت هذا العام 3150 كم ومن خلال 138 مخفر حراجي و 62 برج مراقبة و 18 مركز حماية .

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي قال : إن الاحتفال بعيد الشجرة هو تأكيد على أن الشعب السوري لا يقهر ولا ينكسر بل هو يزرع ويبني ويدور الإرهاب لتبقى سورية خضراء منوها بمشاركة الفعاليات الشبابية والأهلية والاجتماعية وكافة المنظمات الشعبية بهذه الحملة لحماية الثروة الحراجية وزيادة المساحات الخضراء لتبقى الشجرة عنوان للمحبة.

وبين مديرية زراعة حماة المهندس عبد المنعم صباغ أن المساحة التي تتم زراعتها في موقع حيالين تبلغ 100 هكتار وسيتم تحريج 45 هكتارا بزراعة اكثر من 25 الف غرسة حراجية من اصناف الصنوبر الثمري والبطم والسماق والروبينا والدفلة وغيرها حيث تعرض موقع حيالين لعمليات تعدي وقطع واحتطاب عشوائي مبينا أن الخطة الحراجية تتضمن تحريج 325 هكتار حيث تم إعادة تحريج موقع المشرفة بزراعة 25 الف غرسة على مساحة 50 هكتار فيما بلغ إنتاج المشاتل الحراجية التابعة للمديرية نحو 400 الف غرسة.

بعد ذلك توجه الجميع لموقع حيالين الحراجي وقاموا بزراعة الغراس الحراجية والمثمرة وسط اجواء من الفرح والاحتفاء بأهمية الشجرة كونها ثروة وطنية وينبغي على الجميع حمايتها.

كما تخلل الحملة الوطنية معرض تضمن كافة منتجات الغابة من الغراس والنباتات الطبية فضلا عن منتجات محلية كالعسل والهبول والخل والبذور بالإضافة الى مشتل مبسط للنباتات الحراجية مع عرض لباس الحرائق وأجهزة الإطفاء .

شارك بالاحتفال وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الموارد المائية المهندس تمام رعد وأمناء فروع حماة وإدلب والرقة وطرطوس ومحافظي حماة والرقة وادلب وفعاليات رسمية وأهلية وشعبية.