حالة الطقس.. الأجواء بين الصحو والغائم جزئياً

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع وخاصة في المرتفعات الجبلية.

حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وبالنسبة للرياح، فتكون شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وبارداً ليلاً.