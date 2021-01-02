انفجار عبوة ناسفة بسيارة في رأس العين بريف الحسكة يسفر عن استشهاد طفلين وإصابة والدتهما

استشهد طفلان وأصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر محلية أن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في سوق الخضرة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي تسبب باستشهاد طفلين وإصابة والدتهما بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية.