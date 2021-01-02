02, 01, 2021 - 5:56 مساءً

طلقة تنوير في عددها الـ 73: الليبرالية الحديثة قومياً/ هل التوراة من جزيرة العرب؟

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صدر مؤخرا عدد جديد من مجلة طلقة تنوير الثقافية للائحة القومي العربي… عدد 1 كانون الثاني 2021

ويتضمن العدد:

– أوهام الليبرالية والانسلاخ عن الهوية/ كريمة الروبي

– الليبرالية وأنواعها وتناقضاتها وانقلاب دورها المعاصر/ إبراهيم علوش

– تهافت المرجعيات: من العصر القديم حتى الليبرالية الحديثة/ بشار شخاترة

– العرب والمشروع الطوراني-العثماني الجديد/ إبراهيم حرشاوي

– هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ (مراجعة لمقولة كمال صليبي)/ ناجي علوش

– الصفحة الثقافية: أضواء النجومية ووحل التطبيع/ طالب جميل

– قصيدة العدد: قصيدة ذكرى اللواء/ سليمان العيسى

– رسم العدد: الدور المشبوه بين الليبرالي والمحتل

لقراءة العدد بصيغة pdf:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/12/TT-73.pdf

 

 

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