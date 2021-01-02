عدوان التركي بالمدفعية على مخيم عين عيسى وقرية صيدا شمال الرقة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة على مناطق سكنية في ريف الرقة الشمالي موقعة أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت مصادر محلية لـ وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدت من مناطق انتشارها بقذائف المدفعية الثقيلة على المناطق السكنية في مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي ام 4 شمال الرقة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أدت إلى أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة والأراضي الزراعية.

وكثفت قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتداءاتها خلال الأيام الماضية على مدينة عين عيسى ومحيطها ما أدى إلى تهجير عدد من الأسر من المنطقة إلى المناطق المجاورة الآمنة ووقوع دمار في الممتلكات العامة والخاصة.