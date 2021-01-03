ألمانيا.. 312 وفاة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 312 وفاة و10315 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم بأن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونا و765666 حالة بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34272 .

في غضون ذلك طالبت عدة ولايات ألمانية الحكومة الفيدرالية بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس حتى نهاية الشهر الجاري.

وكانت السلطات الألمانية فرضت منذ الـ 16 من كانون الأول المنصرم إغلاقا تاما اعتبر الأكثر صرامة في تاريخ البلاد.