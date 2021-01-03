03, 01, 2021 - 5:21 مساءً

أنتر ميلان يمطر شباك كروتوني بسداسية

رياضة   3

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على ضيفه كروتوني بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتناوب على تسجيل سداسية الإنتر كل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز “هاتريك” في الدقائق 20 و57 و78 ولوكا ماروني بالخطأ في مرماه (د.31) والبلجيكي روميلو لوكاكو (د.64) والمغربي أشرف حكيمي (د.87)، فيما سجل ثنائية كروتوني نيكولو زانيلاتو والصربي فلاديمير غوليميتش من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و36 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره ميلان صاحب الـ34 نقطة والذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على بينفينتو في الجولة ذاتها.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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