الفرق الحزبية في فرع دير الزور تبدأ عقد مؤتمراتها السنوية

بدأت الفرق الحزبية في مجال عمل فرع دير الزور عقد مؤتمراتها السنوية والبداية من فرقة /تشرين – غريبة – القورية الأولى / التابعة لشعبة الميادين وذلك بحضور الرفيق صالح الدندل رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والرفيق رائد المحمد رئيس مكتب الشباب والرفيق جدعان الصالح رئيس مكتب الفلاحين ,

حيث تحدث الرفاق عن أهمية المؤتمرات الحزبية، وبدورهم قدموا التهنئة بعيد الميلاد و رأس السنة ثم تحدثوا عن الوضع السياسي مبينين أبرز التطورات السياسية في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية، مؤكداً على المضي خلف قيادة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق النصر على كافة الصعد وإعادة إعمار ما دمرته الحرب مستشهداً بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد و السيدة أسماء الأسد في حملة التشجير.

شارك في المؤتمر والرفيق علي مسعود أمين الشعبة والرفاق أعضاء قيادة الشعبة.

البعث ميديا || دير الزور: مساعد العلي