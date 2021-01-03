محافظ ريف دمشق يتابع الجولات الميدانية والمحافظة أكبر داعم للمشروعات التنموية

يواصل محافظ ريف دمشق المهندس معتز جمران جولات الميدانية، حيث جال اليوم في مدينة ضاحية قدسيا وقال في تصريح للبعث ميديا: “الجولات الميدانية إن لم تترجم من البلديات ومجالسها فلا فائدة منها، وأضاف أتابع الأعمال بشكل يومي ولا نستطيع بعد اليوم كمحافظة إغفال أي مخالفة.

وبين جمران أن الخطوات الهامة للبلديات تتمثل في وقف كافة التعديات على الأملاك العامة والمخالفات والتجاوزات والأكشاك والعمل وفق القانون وأبدى المحافظ تحفظه على العديد من قرارات اللجنة الإقليمية المتعلقة بالمخالفات الطابقية.

وتابع جمران: أن دور مجالس المدن والبلدات والقرى تنفيذ وتحقيق المشاريع الخدمية والتنموية والعمل على ما يخدم المواطنين والصالح العام، والمحافظة أكبر داعم لأي مشروع تنموي.

حضر الجولة الرفيق خالد يوسف أمين شعبة قدسيا لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحمد رحمة رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا وأعضاء مجلس المدينة.

البعث ميديا || ريف دمشق – فراس باشا