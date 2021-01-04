احتجاجات ضد جرائم “قسد” في منطقة العزبة بريف دير الزور

خرج أهالي منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي بمظاهرة حاشدة احتجاجاً على ممارسات هذه الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن أهالي منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي خرجوا بمظاهرة حاشدة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” وقيامها بخطف العديد من شبان المنطقة وسوقهم إلى معسكرات تدريب تحت تهديد السلاح تمهيداً لزجهم للقتال في صفوفها.

ولفتت المصادر إلى أن المحتجين قطعوا الطرقات أمام تعزيزات أرسلتها ميليشيا “قسد” لقمع المظاهرة وقاموا بطرد مسلحيها المتمركزين في دوار الصناعة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية بريف الحسكة الجنوبي أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” اقتحمت بلدة مركدة وسط إطلاق نار كثيف لترهيب المدنيين وطوقت البلدة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.