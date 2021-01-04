الخليفة يلتقي رؤساء الدوائر في رئاسة الجامعة والكليات بدير الزور

دير الزور – مساعد العلي

التقى الأستاذ الدكتور طه حمادي الخليفة رئيس جامعة الفرات مع رؤساء الدوائر في الإدارة المركزية للجامعة والكليات بجامعة الفرات.

ووجه الخليفة كافة رؤساء الدوائر , وخاصة الامتحانات في الكليات بضبط العملية الامتحانية , وتطبيق القواعد الامتحانية داخل القاعة , وعملية التدقيق بالأوراق وتسليمها واستلامها ,والرصد الجيد للدرجات علماً أن هذا يصب بمصلحة تطوير العمل ,وضمان حقوق الطلاب .

وشدد الخليفة على التدقيق بسجلات الطلاب وآلية منح كشوف العلامات وغيرها من الورقيات التي تمنح للطلاب لعدم الوقوع بالخطأ أو بما يخص السجلات.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبد الرزاق الجربوع أمين جامعة الفرات حول التفاصيل الفنية والتقنية التي يجب تطويرها ,واتباعها بمفاصل العمل لتحقيق التنمية الإدارية , كما يجب توفر الخبرة والمعرفة لدى الكوادر لتطبيق القوانين والأنظمة .

وبين أمين جامعة الفرات أن هناك قرارات تقع على عاتق رؤساء الدوائر بالكليات وهو مسؤول عن تطبيق الكثير من القرارات والقوانين الخاصة بالعمل الجامعي ,ويجب عليهم في المستقبل تطوير الخبرات ,ومتابعة كوادرهم لإنهاء حالة الفوضى الورقية , واتخاذ المسار الصحيح بتطبيق آلية العمل.

وأكد أمين جامعة الفرات أنه يوجد برامج مشتركة مع مديرية التنمية الإدارية لتأهيل عدد من الكوادر ورفع سوية العمل وسيتم تعميم بعض النماذج الخاصة بالورقات وآلية المخاطبة داخل الجامعة وخارجها للإسراع بإنهاء المعاملات والبريد المتداول .

هذا وقرر الخليفة في نهاية اللقاء إقامة دورات لكل مفاصل العمل بالجامعة باستقطاب خبرات من خارج الجامعة , وسيتم رفد الجامعة بكوادر جديدة لتعزيز جبهات العمل وإنجازها بشكل سريع دون ورود أي خطأ تحت طائلة العقوبات الصارمة ,وخاصة في ما يخص درجات وأوراق الطلاب وسجلاتهم منوها أنه حاليا لدينا في الجامعة كوادر تمتلك خبرة عالية وكبيرة يتم الاعتماد عليها لتطوير وتطبيق القوانين في الجامعة .

كما استمع الخليفة علي مداخلات الحضور و عقبات العمل والنواقص في الكوادر والمستلزمات التقنية , ووعد بتذليل الصعوبات وحلها بشكل جذري حسب المتوفر.