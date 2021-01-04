الزيني: ما حصل في لقاء الجيش لن يمر

أكد طارق الزيني رئيس نادي تشرين أن عدم احتساب حكم مباراة فريقه أمس مع الجيش لركلات جزاء، لن يمر مرور الكرام.

وقال الزيني، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “جمهورنا الغالي، نحن كمجلس إدارة نادي تشرين نبذل كل جهدنا، لحماية النادي والدفاع عن حقوقه دوما، ولن نسمح لأي كان بسرقة فرحكم”.

وواصل: “بعد ما حصل في لقاء الجيش، أمام مرأى الجميع، بقيت في دمشق، وتوجهت منذ صباح اليوم لمبنى الاتحاد، والتقيت برئيس لجنة الحكام زكريا قناة وتناقشنا مطولا حول الظلم الذي تعرض له فريقنا، وشاهدنا حالات ضربات الجزاء كاملةً، وأقر بوجود ركلتي جزاء صحيحتين دون أدنى شك”.

وتابع: “كما التقيت العميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس الاتحاد الرياضي العام السيد فراس معلا، اللذين وعدا بأن الموضوع لن يمر ببساطة، وستتخذ كامل الإجراءات القانونية حسب قانون اتحاد الكرة”.

وأردف: “جمهورنا الغالي، الجميع أشاد بدوركم الإيجابي في المباراة، وعدم افتعال المشاكل أو الشغب رغم الظلم الواضح، وهذا دليل على وعيكم وإدراككم أن أي تصرف قد يضر النادي، ويصعب الموقف علينا”.

وختم الزيني: “نتمنى منكم دائما التحلي بالأخلاق الرياضية، وتشجيع الفريق حتى النهاية، فأنتم مصدر قوتنا أولا وأخيرا.. ونحن كمجلس إدارة قررنا فتح أبواب الملعب مجانا، في اللقاء القادم، كرسالة تقدير ومحبة لكم، ولإيماننا بأهمية تواجدكم ومساندتكم لنا”.