جامعة الفرات بالحسكة تمدد التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح

مدد فرع جامعة الفرات في الحسكة موعد التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للبرامج المعتمدة في كليات محافظة الحسكة حتى السابع من الشهر الجاري.

وبين مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي: أن عمليات التقدم تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري في مقر كلية الحقوق بمدينة الحسكة، لافتا إلى أن الغاية من التمديد إتاحة الفرصة للراغبين الذين لم يتسن لهم التسجيل خلال المدة المحددة بشرط أن يكون مضى سنتين على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو يكون حاصلاَ عليها خلال العام الدراسي الماضي.

ويضم التعليم المفتوح في الحسكة برنامج الدراسات المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد وبرنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق.