فيرشينين يؤكد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مجددا، على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية من أي طرف خارجي.

وأوضح فيرشينين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية اليوم أن تصريحات بعض المسؤولين في الخارج حول مواضيع تتعلق بالشأن الداخلي السوري وخاصة ما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور والاستحقاقات الدستورية هو مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف فيرشينين إنه “بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تواصل لجنة مناقشة الدستور عملها في جنيف ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من الاجتماعات أواخر الشهر الجاري” مشدداً على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقواعد عمل اللجنة يفرضان بشكل مباشر ضرورة الدفع قدماً للعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مصطنعة.