إصابة رئيس أرمينيا بكورونا

أعلنت الرئاسة الأرمينية اليوم إصابة الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء عن متحدث باسم الرئاسة الأرمينية قوله إن نتائج فحص سركيسيان جاءت إيجابية ما اضطره إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.

أشار المتحدث إلى أن أعراض الإصابة بكورونا ظهرت لدى سركيسيان المتواجد في العاصمة البريطانية لندن بعد إجرائه عملية جراحية في ساقه.

إلى ذلك أعلن المركز الوطني للسيطرة والوقاية من الأمراض في أرمينيا تسجيل 14 وفاة و324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 160544 حالة.

وكانت السلطات الأرمينية أعلنت حجراً صحياً في البلاد حتى يوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا.