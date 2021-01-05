السيتي يعلن إصابة أربع لاعبات بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم إصابة أربع لاعبات من فريق السيدات لكرة القدم بفيروس كورونا وخضوعهن للعزل الذاتي دون أن يكشف عن أسماء المصابات.

وكافح النادي تفشياً للعدوى في فريق الرجال في الأسبوعين الماضيين بعد إصابة ستة لاعبين بالفيروس.

وتأجلت مباراته في الدوري الممتاز في ملعب إيفرتون وتم إغلاق ملعب التدريب ليومين ضمن إجراءات احترازية.

ويحتل سيتي المركز الرابع في الدوري الممتاز للسيدات برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.

وسيستضيف في المباراة المقبلة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل.