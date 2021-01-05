العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان ارتكبت 91 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والتحيتا و17 خرقا بقصف مدفعي لعدد 129 قذيفة و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات تحليق أربع طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا و12 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارة على الصليف بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر الحدودية واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية كما استهدفت غارات منطقة الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف والبقع قبالة نجران.