فرنسا.. إصابة طفل رضيع بكورونا

أصيب طفل حديث الولادة يبلغ من العمر 18 يوماً فقط بفيروس كورونا، في مدينة لوار الفرنسية، بعد أن ظهرت علامات الفيروس على والديه.

وكشف والده عن تفاصيل ما حدث في مقابلة مع صحيفة «بروجرس» اليوم، مؤكداً أنه تم نقل الطفل للمستشفى على وجه السرعة في 28 ديسمبر الماضي، ومكث هناك لمدة 3 أيام.

وأوضح الأب الغاضب في حواره مع الجريدة أنه «عاش أسبوعاً في نفق من الرعب»، مشيراً إلى أنه وزوجته عانوا من السعال والحمى والتعب، وثبتت إصابة الزوجان أولًا بـCovid-19.

فيما أكد الأطباء لهما أنه لا يوجد أي خطر على المولود الجديد البالغ من العمر 18 يوماً لكن على الرغم من ذلك قرر الزوجين ارتداء القناع كإجراء وقائي لكن الأوان كان قد فات، وأصيب الطفل بالعدوى.

وقال والد الطفل إنه يريد نشر هذه القصة لكي لا يحدث هذا الأمر للآباء الآخرين، موضحًا أنه خرج من المستشفى في 31 ديسمبر بعد خضوعه لمجموعة من الاختبارات وأخذ 8 عينات دمه وهو أمر شديد الصعوبة والتعقيد بالنسبة للرضيع.

وتابع الأب محذرًا أنه كان من المحظوظين؛ حيث تسبب الفيروس في ارتفاع درجة الحرارة فقط، ولم يتسبب في أي ضرر للجهاز التنفسي وهو الآن في المنزل تحت الملاحظة.

وأكد أن الرسالة التي يريد إيصالها أنه على الرغم من تأكيد الأطباء لهم أن الأطفال ليسوا في خطر لكن على الرغم من ذلك أصيب الرضيع وأخته البالغة من العمر 3 سنوات أيضًا لذا يجب على جميع الأهالي أخذ الاحتياطات اللازمة ورعاية أولادهم والالتزام معهم بجميع الإجراءات الاحترازية.