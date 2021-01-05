في طولكرم.. وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

tي ظل انتشار فيروس كورونا، شهدت مدينة طولكرم في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم طالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والإفراج عن المرضى منهم الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر وسط إهمال طبي متعمد ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا.