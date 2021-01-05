في مجال العمل.. مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

اجتمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري الهاشمي جعبوب مع سفير سورية في الجزائر نمير الغانم، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والشراكة القائمة في مجالات العمل والتشغيل.

ووفق بيان لوزارة العمل الجزائرية فقد جرى خلال اللقاء الذي تم في مقر الوزارة استعراض فرص التعاون الثنائي وعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع الجزائر وسورية إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير جعبوب استعداد وزارته لتكثيف المشاورات وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير العمل المشترك بين الجانبين فيما أبدى السفير الغانم استعداد سورية لوضع أطر لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتقريب التشاور ولا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

واتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل توحيد الرؤى والعمل مستقبلاً على رفع مستوى التعاون الثنائي بما يناسب تطلعات البلدين الشقيقين والدفع بديناميكية جديدة لتنويع مجالات الشراكة بينهما.