هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي تعقد اجتماعها

عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي اجتماع هيئة المكتب الأول لهذا العام في مبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق.

وأكد الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي الدكتور مهدي دخل الله خلال الاجتماع على ضرورة العمل وفق الخطط المنهجية الموضوعة للنهوض بواقع الحزب والتحول من الفكر إلى الواقع.

وشدد الرفيق دخل الله على ضرورة الابتعاد عن النمطية في العمل، والتوجه نحو الابتكار في خلق العمل الحزبي وتعزيز جلسات الحوار بين كوادر الحزب التي من شأنها تقوية الجهاز الحزبي في النقاش المنطقي المستند على النقد والتحليل بعيداً عن الخطابات التعبوية.

وقدم الرفيق دخل الله للرفاق أعضاء الهيئة الاستشارية شرحاً مفصلاً عن الاستبيان الشامل حول الانتخابات التي جرت مؤخراً والذي قيم التجربة بشكل موضوعي بالاعتماد على آراء الرفاق المشاركين فيها.

وأضح الاستبيان بعد تحليله نسب المشاركة التي نتج عنها أن 68% هي عوامل قوة بينما 32% عوامل ضعف تبرز من ضعف مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات، داعياً لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وأوضح الرفيق دخل الله عمل مدارس الإعداد المركزية والفرعية، وحث على الاهتمام بمخرجات تلك الدورات داعياً إلى الاهتمام بالجانب العملي أكثر من النظري في محاضرات الإعداد، ومشيداً بمخرجات دورات المميزين بمدرسة الإعداد المركزية .

وناقش أعضاء الهيئة خطط عملهم ومقترحاتهم لتطوير عمل مكاتبهم والمعوقات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها.