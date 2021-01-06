الاحتلال التركي يعتدي على محطة كهرباء تل تمر

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتهم بالقذائف على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب الحسكة، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

مدير عام كهرباء الحسكة، المهندس أنور عكلة، صرح بأن قوات الاحتلال التركي اعتدت، صباح اليوم، بقذائف الهاون على محيط ناحية تل تمر، حيث سقطت عدة قذائف في محطة كهرباء تل تمر 2 كم شمال تل تمر جانب مجمع المباقر، وفقا لما نقلت وكالة سانا.

وبين عكلة أن الورشات التابعة للشركة دخلت إلى المحطة وكشفت عن الأضرار التي انحصرت في قطع الخطوط المغذية لزركان وتل تمر وإحداث ضرر في السور الخارجي للمحطة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لإصلاح الأضرار تمهيدا لإعادة المحطة للخدمة.