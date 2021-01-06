“الهيئة العامة السورية للكتاب” تصدر “الجيوبوليتيك.. مقاربة لفهم العالم”، والكتاب يتناول الجيوبوليتيك قبل تبلوره كمفهوم منذ أفلاطون إلى العصر الحديث.

ضمن “سلسلة كتاب النشر الإلكتروني” أصدرت “الهيئة العامة السورية للكتاب” حديثاً كتاب “الجيوبوليتيك.. مقاربة لفهم العالم في 48 مقالاً” لباسكال بونيفاس.

الكتاب الذي نقله إلى العربية إياد عيسى، يتحدث عن تناول مفهوم “الجيوبوليتيك” قبل تبلوره واكتماله، حيث رأى الكتاب أن البيئة الجغرافية يمكن أن تحدد الطبيعة الإنسانية، والسياسات التي تنتهجها من حيث النتيجة.

ويعتمد الكاتب بعد عرض الاتجاهات المختلفة في تعريف الجيوبوليتيك وشيوخ المشتغلين في هذا العلم، إلى دراسة المسائل الرئيسة في الجيوبوليتيك المعاصر، وذلك ضمن أقسام أربعة: تحديات الجيوبوليتيك، والصراعات الرئيسة والأزمات، والاتجاهات البنيوية وأخيراً المسائل التي يُعنى بها الجيوبوليتيك .