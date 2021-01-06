06, 01, 2021 - 6:35 مساءً

السيتي يعلن عن 3 إصابات بكورونا قبيل الديربي

رياضة   7

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوفه.

وقال “السيتي” في بيان على موقعه، إن نتائج فحوص كورونا للحارس البديل سكوت كارسون، ولاعب الوسط كول بالمر، وعضو بطاقم الفريق، ظهرت إيجابية قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وأوضح أن المصابين سيخضعون لفترة عزل وفقا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.

وانضم الثلاثي إلى القائمة المتزايدة للمصابين بالعدوى داخل النادي، حيث افتقد “السيتي” 6 لاعبين بسبب الفيروس خلال فوزه 3-1 على تشيلسي في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الثلاثاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم، وذلك بعد جولتين من الفحوصات الأسبوع الماضي.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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