كورونا يضرب ميلان قبل موقعة يوفنتوس

أعلن نادي ميلان اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي أنتي ريبيتش، ورادي كرونيتش، بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة القمة ضد يوفنتوس في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان “سيبقى اللاعبان في العزل المنزلي ولم تظهر عليهما أي أعراض وأبلغنا السلطات الصحية على الفور”.

وأضاف “خضع كل أعضاء الفريق لفحوص جديدة اليوم الأربعاء وظهرت النتائج سلبية”.

وخضع ريبيتش، وكرونيتش، لمسحتين طبيتين أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما في فوز ميلان 2-0 على بنيفنتو يوم الأحد الماضي في الدوري، قبل استضافة بطل إيطاليا يوفنتوس اليوم الأربعاء.

ويفتقد ميلان، متصدر الدوري بسجل يخلو من الهزائم، جهود لاعب الوسط الموقوف ساندرو تونالي، والمصابين زلاتان إبراهيموفيتش، وإسماعيل بناصر، وأليكسيس سايليميكرز، وماتيو جابيا.

ويغيب عن يوفنتوس الظهيران خوان كوادرادو، وأليكس ساندرو، بسبب الفيروس، عندما يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتقليص فارق عشر نقاط مع ميلان.