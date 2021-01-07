أتلتيكو مدريد خارج كأس الملك

ودع فريق أتلتيكو مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا عقب خسارته أمام فريق كورنيلا “إحد فرق الدرجة الثالثة” بنتيجة 1-صفر اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة وسجل أدريان خيمينز هدف المباراة الوحيد لكورنيلا في الدقيقة السابعة.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته تأهل غرناطة إلى الدور الثالث عقب فوزه على ديبورتيفو ليونيسا 2-1.

وتقدم ليونيسا في الدقيقة الثالثة مارك روفيرولا قبل أن يسجل جورج مولينا هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 19.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 116 عن طريق داروين ماتشيز.