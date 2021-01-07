الصين: القيود الأمريكية على منتجاتنا انتهاك لقواعد التجارة الدولية

أكدت الصين أن القيود الأمريكية على التطبيقات والمنتجات الصينية انتهاك لقواعد الاقتصاد والتجارة الدولية ويجب وقفها.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية تعليقاً على الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يحظر المعاملات المتعلقة بثمانية تطبيقات صينية: أن هذه الخطوة الأمريكية انحرفت عن مبدأ المنافسة العادلة وانتهكت القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وقوضت نظام السوق الطبيعي، كما أنها تضر أيضا بمصالح المستهلكين بمن فيهم المستخدمون الأمريكيون وستضعف ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الأمريكية، وذلك وفقا لوكالة “شينخوا”.

ولفت المتحدث الصيني إلى أن التطبيقات الثمانية التي تأثرت بالأمر التنفيذي الأمريكي تحظى بترحيب واسع من السوق والمستهلكين وسهلت الدفع دون تلامس والاتصال بين الناس والعمل في المنزل خلال جائحة كورونا، مضيفا أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على التطبيقات لن تساعد في الوقاية من كورونا والسيطرة عليه ولا على الانتعاش الاقتصادي.

وأكد المتحدث: أن بلاده ستدعم الشركات بحزم لحماية حقوقها ومصالحها وفقا للقانون وتحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة.