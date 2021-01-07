الفرق الحزبية بحماة تستمر بعقد مؤتمراتها السنوية .. التأكيد على تأمين مستلزمات الإنتاج والحفاظ على الطاقة

تواصل الفرق الحزبية في فرع حماة عقد مؤتمراتها السنوية حيث عقدت فرقة الاسمنت في مجال شعبة العمال مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق أمين فرع حماة للحزب المهندس أشرف باشوري وتمحورت مداخلات الرفاق حول الترشيد في استهلاك الطاقة من كهرباء و ماء والحد من الهدر لحوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج و الحد من هدر المنتج وتأمين مستلزمات الإنتاج ما أمكن والعمل على المحافظة على بيئة نظيفة من الانطلاقات الغبارية واقترح الرفاق المؤتمرون عدة نقاط تمحورت حول معالجة موضوع الإحالات الطبية في القطاع العام مع نقابة الأطباء وتمديد فترة الرعاية الصحية إلى ما بعد سن التقاعد بخمس سنوات ورفع سقف الراتب للفئة الثانية و تنظيم العقود السنوية للعمال المياومين وزيادة طبيعة العمل.

واستعرض الرفيق باشوري الوضع في سورية للعام الفائت، مشيراً أنه حمل الفرح بانتصارات الجيش العربي السوري على مستوى حماة وادلب وفتح طريق حماة حلب مبيناً الفضل الكبير لأبناء الوطن الذين وقفوا بجانب الحيش العربي السوري، وأكد الرفيق باشوري على عملية التثقيف الحزبي وأنه من الواجب على كل بعثي الالتزام باللقاءات الحزبية ومشاركة ودعوة الرفاق في الشعب الحزبية الأخرى منوهاً أن المؤتمرات هي مراجعة لما تم تنفيذه خلال العام لتعزيز الإيجابيات و تلافي السلبيات ومعالجتها.

حضر المؤتمر الرفيق سهيل إبراهيم عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التنظيم والرفيق أمين شعبة العمال للحزب محمد سوتل ومدير معمل الاسمنت المهندس علي جعبو.

حماة – حسان المحمد